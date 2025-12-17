Notte di controlli dei carabinieri scattano 5 denunce e un arresto | FOTO

Nella serata del 16 dicembre 2025, i Carabinieri di Caserta hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, denunciando cinque persone e arrestandone una. L'operazione, finalizzata a contrastare l’illegalità e rafforzare la sicurezza urbana, ha visto un servizio coordinato di vasta portata, garantendo maggiore tutela per i cittadini.

Serata di controlli straordinari quella di ieri, 16 dicembre 2025, nel territorio di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, dove è stato attuato un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: scattano denunce, sequestri e sanzioni per circa 20mila euro Leggi anche: Avellino, proseguono i controlli dei Carabinieri: scattano denunce e Fogli di via Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, ragazzo sorpreso con hashish fermato durante un controllo - 112 - Le notti del Radiomobile Notte di controlli dei carabinieri, scattano 5 denunce e un arresto | FOTO - Serata di controlli straordinari quella di ieri, 16 dicembre 2025, nel territorio di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, dove è stato attuato un servizio coordinato a largo raggio ... casertanews.it

Controlli sul territorio dei carabinieri: 5 persone denunciate per guida in stato di alterazione - Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nei giorni scorsi, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, ... orvietosi.it

Notte di controlli tra #Volla #SanSebastianoalVesuvio e #Cercola dopo l'escalation di colpi dei malviventi - facebook.com facebook

Notte di controlli nell’hinterland cagliaritano: denunce, patenti ritirate e sequestri di droga x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.