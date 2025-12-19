Controlli dei carabinieri | scattano 9 denunce Segnalazioni e numerose verifiche su strada

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, i Carabinieri di Maddaloni hanno intensificato i controlli sul territorio, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. L’operazione, volta a prevenire furti e garantire la sicurezza, ha portato a numerose verifiche e alla denuncia di nove persone. Un intervento deciso per mantenere alta l’attenzione e la sicurezza nelle aree interessate.

Dalla tarda serata di ieri, 18 dicembre, e fino alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno condotto un articolato servizio di controllo coordinato a largo raggio, esteso anche ai comuni limitrofi, con l'obiettivo di prevenire e reprimere furti in abitazione.

