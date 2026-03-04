Venti di Guerra | L’Iran può colpire l’Italia?

Un generale ha messo in guardia, affermando che l’Iran potrebbe prendere di mira non solo il Medio Oriente, ma anche il Mediterraneo e il Sud Italia. Secondo quanto dichiarato, in queste zone sono presenti basi strategiche delle forze NATO e americane. La notizia riguarda l’eventualità di attacchi o azioni di destabilizzazione provenienti dall’Iran in aree considerate cruciali per la sicurezza regionale.

Il generale Giorgio Battisti lancia l'allarme: nel mirino non c'è solo il Medio Oriente, ma anche il Mediterraneo e il Sud Italia, dove si trovano basi strategiche NATO e americane.