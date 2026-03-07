Continuano gli allenamenti di gruppo verso la Maratonina

Gli allenamenti di gruppo per la Maratonina di Prato proseguono con il secondo appuntamento serale, organizzato dalla ASD Prato Promozione, e si svolgono nel centro della città. L’evento, previsto per il 19 aprile, ha coinvolto un numero crescente di partecipanti che si preparano insieme sotto la guida degli istruttori. La sessione si è svolta ieri sera, con l’obiettivo di consolidare i progressi dei runner in vista della gara.

Prato, 5 marzo 2026 – Prosegue il percorso di avvicinamento alla Maratonina di Prato del prossimo 19 aprile con il secondo appuntamento degli allenamenti collettivi serali organizzati dalla ASD Prato Promozione. Il format è semplice ma efficace: i partecipanti vengono suddivisi in gruppi in base al proprio livello e accompagnati da podisti più esperti che guidano l'allenamento lungo un percorso nei dintorni della struttura di partenza. Allenamenti di gruppo per i podisti a Prato Un modo ordinato e sicuro per condividere la preparazione, permettendo a ciascuno di correre secondo il proprio passo. Il programma, voluto dal comitato organizzatore della Maratonina di Prato, prevede una serie di appuntamenti settimanali pensati per accompagnare i podisti verso l'obiettivo della gara del 19 aprile.