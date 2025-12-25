Nel 2021 l’attore confessava di sentirsi davvero «spaventato» all’idea di rimanere da solo con la moglie. Ma, dopo qualche anno di «nido vuoto», la coppia ha trovato un felice equilibrio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Quando Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno paralto della loro nuova vita: «Ora che i figli se ne sono andati di casa stiamo alla grande e ci divertiamo molto»

