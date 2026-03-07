Consonni torna a sorridere | trionfo in volata in Spagna davanti a Balsamo

Consonni ha vinto la seconda tappa della Vuelta Extremadura in Spagna, arrivando in volata davanti a Balsamo e Wollaston. La gara si è svolta sabato 7 marzo e ha visto la 26enne di Brembate Sopra imporsi sul traguardo, battendo le avversarie che la seguivano subito dopo. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’atleta italiana in questa competizione.

CICLISMO. Sabato 7 marzo la 26enne di Brembate Sopra s'impone allo sprint nella seconda frazione della Vuelta Extremadura, anticipando Elisa Balsamo e la neozelandese Ally Wollaston. Manenti secondo a Rodi. Chiara Consonni torna a sorridere, Elisa Balsamo quasi. Sabato 7 marzo la 26enne di Brembate Sopra s'impone nella volata della seconda frazione della Vuelta Extremadura, in Spagna, da Pueblonuevo a Fuente del Maestre di 132,8 km. Consonni ha preceduto la bergamasca di origini piemontesi Elisa Balsamo (Lidl Trek) e la neozelandese Ally Wallaston. Buone notizie anche dalla Grecia per il ciclismo bergamasco. Il trevigliese Marco Manenti (Group Bardiani) ha chiuso al secondo posto al 10° Rhodes Grand Prix, a Rodi, alle spalle del 23enne greco Nikiforos Arvanitou. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Consonni torna a sorridere: trionfo in volata in Spagna, davanti a Balsamo