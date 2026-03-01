festival sanremo trionfo di sal da vinci in volata davanti a sayf terza ditonellapiaga quarta arisa quinto fedez masini

Al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha vinto con il brano Per sempre sì, superando Sayf e Ditonellapiaga. Terza si è classificata Ditonellapiaga, quarta Arisa e quinta Fedez-Masini. La gara si è conclusa con questa classifica, confermando i risultati finali tra i partecipanti.

Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, ha vinto il Festival di Sanremo davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Al quarto posto Arisa, mentre quinta la coppia Fedez-Masini. Il premio Mia Martini della sala stampa Roof va a Fulminacci, premio Lucio Dalla a Serena Brancale. Il premio Sergio Bardotti per il miglior autore va a "Male Necessario" di Fedez e Masini. Premio Bigazzi a Ditonellapiaga. E' stata una volata finale al fotofinish tra il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci e Sayf, classificatosi al secondo posto. In base alle percentuali di voto totale, Sal Da Vinci ha ottenuto il 22,2% mentre Sayf ha ricevuto il 21,9% delle preferenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: Dedicato a Napoli. E Conti dice addioSecondo classificato Sayf, terza Ditonellapiaga. Si chiude un’edizione che non riesce a toccare i record delle precedenti ... repubblica.it

Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'La serata si apre con una riflessione sull'Iran e un appello per i bambini. Carlo Conti: 'Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027' (ANSA) ... ansa.it

