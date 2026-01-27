Gli Europei 2026 di ciclismo su pista si svolgeranno a Konya dal 1 al 5 febbraio. L’Italia ha convocato atleti come Balsamo, Paternoster e Consonni, pronti a rappresentare i colori nazionali in questa importante competizione europea.

Appuntamento fissato da domenica 1 a giovedì 5 febbraio per i Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista, che si terranno nel velodromo turco di Konya. La rassegna continentale aprirà di fatto l’insolita programmazione di una stagione agonistica internazionale che culminerà ad ottobre con i Campionati Mondiali di Shanghai, primo evento del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. La Nazionale italiana si presenterà in Turchia con un bel mix di giovani emergenti e atleti più esperti che hanno tenuto alta la bandiera tricolore nell’ultimo lustro abbondante. I Commissari Tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno convocato nel complesso venti atleti per gli Europei, di cui otto donne e dodici uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Tornano Balsamo, Paternoster e Simone Consonni

Approfondimenti su Ciclismo su pista

Letizia Paternoster torna in azzurro in vista degli Europei su pista.

Il velodromo di Montichiari riapre le porte al ciclismo di base, segnando un nuovo inizio dopo anni di lavori di ristrutturazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ciclismo su pista

Argomenti discussi: Europei su pista, torna in azzurro Letizia Paternoster; Europei Pista Konya 2026, c’è anche Filippo Ganna tra gli azzurri pre-selezionati; Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI Women's World Tour 2026 con le gare femminili più importanti dell'anno; Ganna agli Europei su pista? Il piemontese è tra i convocati.

Venturelli, Vece e Moro all'EuropeoCREMONA - Federica Venturelli, Miriam Vece e Stefano Moro vestono l'azzurro all' Europeo di ciclismo su pista. I loro nomi sono tra i venti convocati dai commissari tecnici che guidano l'Italia nella ... laprovinciacr.it

Europei pista Konya 2026, i convocati dell’Italia: assente Filippo Ganna© SirottiSono 20 gli italiani convocati per gli Europei Pista Konya 2026. In giornata, la ... msn.com

I RAGAZZI DI COACH CERISCIOLI TORNANO AL SUCCESSO, PIEGATA REGGIO CALABRIA Con un terzo periodo travolgente, nel quale ha guadagnato 18 punti sugli avversari, la Santo Stefano Kos Group ha prevalso al PalaPrincipi sul quintetto di Reggio - facebook.com facebook