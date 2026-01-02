Sassuolo Parma Cuesta in conferenza stampa | Settimana difficile anche a causa di influenze Proveremo a fare la nostra partita Questo calciatore è da valutare

In vista della sfida tra Sassuolo e Parma, l’allenatore dei Ducali, Carlos Cuesta, ha commentato in conferenza stampa le difficoltà della settimana, tra cui alcune influenze. Ha sottolineato l’importanza di preparare al meglio la partita, valutando attentamente alcuni giocatori, tra cui un calciatore ancora da definire. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe le squadre di affrontarsi con attenzione e determinazione.

Cuesta: «Sassuolo bravo negli spazi aperti. Si parla poco dei nostri miglioramenti» - Prima conferenza del 2026 per il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, pronto a tornare in campo (domani alle 15:00), in trasferta, per quanto comoda, al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, reduce da buon ... sportparma.com

