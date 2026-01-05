Graduatorie ATA 24 mesi aggiornamento 2026 | il servizio da assistente vale ancora per il collaboratore scolastico?

L’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, previsto per la primavera 2026, riguarda le graduatorie di prima fascia utilizzate per l’assegnazione di incarichi e supplenze nelle scuole. In questo contesto, si approfondisce se il servizio svolto come assistente tecnico continui a valere anche per il ruolo di collaboratore scolastico, considerando le eventuali novità normative e le implicazioni per le candidature.

Atteso in primavera l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dette anche di prima fascia, utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Resta il dubbio sulla possibilità di far valutare il servizio svolto come assistente per il profilo del collaboratore scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Graduatorie ATA 24 mesi, come passare da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo

Leggi anche: Graduatorie ATA 24 mesi: è possibile sommare il servizio da collaboratore scolastico e da operatore dei servizi agrari?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giudicato: il principio del dedotto e deducibile; Legge di Bilancio 2026, ok definitivo: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, Carta valore per neodiplomati, bonus libri per le superiori [LO SPECIALE]; I precari con oltre 36 mesi di supplenze vanno immessi in ruolo: la Cassazione conferma. Anief: il Governo corra ai ripari approvando il doppio canale; Reclutamento scuola 2026, docenti e ATA: bandi in arrivo, selezioni aperte e cosa aspettarsi.

Graduatorie Ata. I profili richiesti - Fino alle 14 del 19 maggio 2025 è possibile presentare domanda per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie Ata 24 mesi, strumento fondamentale per accedere ai ruoli e alle supplenze ... lanazione.it

Graduatorie Ata. Ecco la procedura - Fino alle 14 del 19 maggio 2025 è possibile presentare domanda per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie Ata 24 mesi, strumento fondamentale per accedere ai ruoli e alle supplenze ... lanazione.it

Ciao a tutti! Sono in tre graduatorie e una si sta muovendo e nel corso dei mesi successivi penso che verrò chiamata. Io adesso ho un figlio di due mesi, nel caso mi chiamassero devo prendere subito servizio o posso accettare e iniziare il lavoro tra qualche m - facebook.com facebook

È atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per l’attribuzione di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche e i ruoli. Il concorso per soli titoli è riservato a chi ha già maturato almeno 24 mes… x.com