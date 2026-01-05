Graduatorie ATA 24 mesi aggiornamento 2026 | il servizio da assistente vale ancora per il collaboratore scolastico?
L’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, previsto per la primavera 2026, riguarda le graduatorie di prima fascia utilizzate per l’assegnazione di incarichi e supplenze nelle scuole. In questo contesto, si approfondisce se il servizio svolto come assistente tecnico continui a valere anche per il ruolo di collaboratore scolastico, considerando le eventuali novità normative e le implicazioni per le candidature.
Atteso in primavera l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, dette anche di prima fascia, utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Resta il dubbio sulla possibilità di far valutare il servizio svolto come assistente per il profilo del collaboratore scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
