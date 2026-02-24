Scuola i lavori alla manica C dell' Omar conclusi entro il 2026

Il lavoro di ricostruzione della manica C dell’istituto Omar di Novara è in corso per risolvere i problemi strutturali emersi negli ultimi anni. La causa principale riguarda l’usura del tempo e i danni causati dall’umidità. Le operazioni di ripristino, che coinvolgono investimenti significativi, sono state avviate per garantire ambienti più sicuri agli studenti e al personale. I lavori saranno conclusi entro il 2026, promettendo un miglioramento concreto.

Lo ha comunicato la Provincia. Il cantiere, avviato dopo il crollo di una porzione di tetto avvenuta nel 2023, è costato 3 milioni di euro Saranno conclusi entro il 2026 i lavori di ricostruzione della manica C della sede centrale dell'istituto tecnico industriale Omar di Novara. A comunicarlo è la Provincia, che fa il punto sul cantiere avviato nel settembre del 2023, dopo il crollo di una parte del tetto avvenuto nel giugno dello stesso anno. L'intervento è stato possibile grazie a un investimento complessivo superiore ai 3 milioni di euro, sostenuto dalla Regione Piemonte con un contributo di 2 milioni di euro e dalla Provincia di Novara con risorse proprie per la quota restante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Conclusi i lavori alla palestra della scuola di via Tasso, ma c'è l'incognita finestre Terni, conclusi entro gennaio i lavori dell’Hub innovazione della stazione: “Riqualificata una porzione dello scalo ferroviario inutilizzata da anni”A Terni, entro gennaio saranno completati i lavori di riqualificazione dell’Hub innovazione presso la stazione ferroviaria, che ha coinvolto la valorizzazione di una porzione dello scalo inutilizzata da anni. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La nuova scuola Balzani prende forma: il punto sui lavori nell'istituto distrutto dall'esplosione; Lavori in corso alla scuola Mameli; Finiti i lavori alla scuola. Palestra e refettorio nuovi; Scuole superiori, quasi conclusi i lavori al Nervi. Scuola Dante Alighieri/Diaz di via Aprile pronta alla consegna. Il vicesindaco: Lavori ultimati, ora i collaudiLECCE - Il plesso scolastico di via Aprile, parte del comprensorio Dante Alighieri–Diaz, è pronto per essere restituito alla città. I lavori risultano ... corrieresalentino.it La nuova scuola Balzani prende forma: il punto sui lavori nell'istituto distrutto dall'esplosioneLa struttura è stata messa in ginocchio dall'esplosione dello scorso 4 luglio in via dei Gordiani. Per la riapertura sono stati stanziati 2.1 milioni di euro. Tutti i dettagli sul cantiere in corso ... romatoday.it Lavori e sanificazione a scuola dopo l’alluvione: volontari e imprese riportano speranza a Lattughelle. - facebook.com facebook