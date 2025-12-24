Conclusi i lavori alla palestra della scuola di via Tasso ma c' è l' incognita finestre
Potrà riaprire la palestra della scuola di via Tasso, a Latina. I lavori sono stati appena conclusi e ieri mattina, 23 dicembre, il vicesindaco Massimiliano Carnevale, l'assessore allo Sport Andrea Chiarato e l'assessora Francesca Tesone, insieme alla consigleira Pina Cochi e alla dirigente Micol. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
