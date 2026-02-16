Achille Lauro ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sono onorato

Achille Lauro partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 perché è stato scelto come ospite d’onore. La sua presenza all’Arena di Verona domenica 22 febbraio attirerà molti spettatori e fan del cantante. Dopo l’evento, Lauro si sposterà a Sanremo, dove prenderà parte come co-conduttore alla seconda serata del festival.

Sarà Achille Lauro l'ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il cantante si esibirà all'Arena di Verona domenica 22 febbraio, prima di volare a Sanremo, dove è stato scelto da Carlo Conti come co-conduttore della seconda serata della kermesse. La partecipazione dell'artista romano trova una connessione naturale con il concept dell'evento intitolato 'Beauty in Action'.