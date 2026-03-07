Il primo fine settimana di marzo per il cinema italiano è iniziato con Un bel giorno. E il merito lo diamo a Virginia Raffaele, coprotagonista del nuovo film di Fabio De Luigi. Staremo a vedere. Fatto sta che, appena uscita nelle sale, la commedia si è piazzata subito al primo posto. Con un incasso buono, non eclatante e da confermare nel weekend ma comunque primo al box office, dopo settimane di assenza di produzioni di casa nostra. Serviva un antieroe per scalzare l’ardita ricostruzione del romanzo Cime tempestose che aveva stordito il pubblico italiano con i soliti belloni holliwoodiani. Con Un bel giorno ne abbiamo trovati addirittura due. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Con Virginia è sempre "Un bel giorno"

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’(Adnkronos) – Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno ospiti stasera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per presentare...

Antonella Clerici incontra Fabio De Luigi - È sempre mezzogiorno 03/03/2026

Contenuti utili per approfondire Con Virginia.

Temi più discussi: Un bel giorno, recensione: una buona commedia nel segno di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele; La mia vita con Virginia di Leonard Woolf; Teatro Vascello, ORLANDO di Virginia Woolf con Anna Della Rosa dal 3 all’8 marzo; Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti: chi è la coppia di 'Un bel giorno'.

Virginia Raffaele compie 45 anni. Dall'infanzia al luna park al (presunto) flirt con Checco Zalone, alla frecciatina di BelenVirginia Raffaele è sempre molto riservata sulla sua vita privata. Una delle sue relazioni più longeve è stata con il collega Ubaldo Pantani, durata oltre 5 anni. Molti i flirt che l'hanno vista ... ilgazzettino.it

Virginia Raffaele compie 45 anni. L'infanzia al luna park, il (presunto) flirt con Checco Zalone, la frecciatina di Belen. «Una donna può essere felice anche senza figli»Virginia Raffaele è sempre molto riservata sulla sua vita privata. Una delle sue relazioni più longeve è stata con il collega Ubaldo Pantani, durata oltre 5 anni. Molti i flirt che l'hanno vista ... leggo.it

AL CINEMA/ Il gesto d’amore di Richard Linklater per la “Nouvelle Vague”. Esordio potente di Akihiro Hata in “Grand Ciel”. Fabio De Luigi con Virginia Raffaele nella commedia familiare “Un bel giorno” - facebook.com facebook

Chi è Lapo-Ubaldo Pantani: il lungo amore con Virginia Raffaele, il successo con le imitazioni x.com