Sanremo 2026 Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’

Stasera al Festival di Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi salgono sul palco per presentare il loro nuovo film, una commedia romantica e familiare che uscirà nelle sale il 5 marzo, distribuita da 01 Distribution. La loro presenza si inserisce nell’evento musicale più importante dell’anno, attirando l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.

(Adnkronos) – Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno ospiti stasera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per presentare 'Un bel giorno', una commedia romantica e familiare, dal 5 marzo nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution. 'Un bel giorno' racconta la necessità di rilanciare sempre, anche quando sembra più semplice restare.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nei The Space Cinema per il film "Un bel giorno"Prosegue nei The Space Cinema della capitale la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della...

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...

Sanremo, Virginia Raffaele: Felice di essere la prima a portare De Luigi all'Ariston

