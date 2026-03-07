Con un coltello da 10 cm nello zaino | 21enne valtellinese denunciato a Pavia

Un giovane di 21 anni, residente in Valtellina, è stato denunciato a Pavia dopo essere stato trovato con un coltello da 10 centimetri nello zaino. I controlli nelle zone di ritrovo della città sono stati rafforzati dal Prefetto di Pavia, in seguito alle decisioni prese durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le verifiche sono state condotte in vari punti di aggregazione.

Si intensificano i controlli presso i luoghi di aggregazione di Pavia, voluti dal Prefetto di Pavia e disposti in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica. In particolare i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pavia hanno denunciato un ventunenne proveniente dalla provincia di Sondrio per porto abusivo d’arma. I militari lo hanno controllato all’esterno della stazione dei treni di Pavia, mentre era in attesa insieme a un coetaneo; alla vista dei militari il ragazzo ha iniziato a innervosirsi, attirando la loro attenzione. Dopo un accertamento dei documenti e della provenienza, anche alla luce delle motivazioni addotte sulla loro presenza in città, i carabinieri hanno approfondito il controllo, perquisendo gli zaini di entrambi i ragazzi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Pavia, coltello nello zaino: denunciato 21enne di Sondrio Leggi anche: Beccato con droga e un coltello giapponese nello zaino, giovane denunciato Approfondimenti e contenuti su Con un coltello da 10 cm nello zaino.... Discussioni sull' argomento La lite tra coinquilini finisce nel sangue. Uno in gravi condizioni, l’altro in manette; Litiga con il coinquilino, lo insegue e lo accoltella alla schiena: arrestato; Accoltella il coinquilino dopo una lite, arrestato operaio nel Pavese: 27enne in fin di vita; Denunciati un minorenne trovato con un tirapugni e un uomo con un coltello a scatto. Pavia, coltello nello zaino: denunciato 21enne di SondrioLa lama è stata trovata dai carabinieri nei controlli alla stazione ferroviaria, disposti in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ... ilgiorno.it Il fatto è successo in un'abitazione di Villanterio (Pavia), comune del Pavese al confine con la provincia di Lodi - facebook.com facebook La #primapagina della @provinciapavese oggi in #edicola #Pavia #Vigevano #Voghera #gruppoSae x.com