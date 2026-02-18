Nativi Teatrali | ad Arona arriva Rosaluna e i lupi
Continua la stagione della rassegna Nativi Teatrali firmata da Arona Città Teatro. Sabato 21 febbraio alle 17 al Teatro San Carlo di via Don Minzoni 17 va in scena "Rosaluna e i lupi" di Progetto g.g. con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti, Elena Gaffuri, pupazzi di Ilaria Comisso. Lo spettacolo racconta la storia di Rosaluna, abitante del Paese dei Noncontenti, che un giorno inizia a cantare, e viola una regola imposta dal Sindaco, e poi ancora e ancora, fino a ritrovarsi dall'altra parte, dove "non ci si va". E in questo andare, compie un viaggio Rosaluna, per poi infine brillare in un mondo nuovo, in un modo nuovo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
