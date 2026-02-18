Arona | Rosaluna e i lupi teatro di figura tra coraggio identità e libertà per i più giovani

A Arona, il teatro di figura prende vita grazie allo spettacolo “Rosaluna e i lupi”. La causa è la volontà di coinvolgere i più giovani in una storia che parla di coraggio, identità e libertà. La rappresentazione, inserita nel cartellone di Progetto G, porta sul palco un racconto che unisce emozioni e insegnamenti pratici. Il pubblico, soprattutto bambini e ragazzi, si appresta a vivere un’esperienza teatrale che stimola riflessioni profonde. La scena sarà allestita nel teatro comunale domenica pomeriggio.

“Rosaluna e i lupi”: Arona in scena con il teatro di figura e una storia di coraggio. Arona si prepara ad accogliere “Rosaluna e i lupi”, lo spettacolo di Progetto g.g. che debutterà al Teatro San Carlo sabato 21 febbraio 2026. La rassegna “Nativi Teatrali”, promossa da Arona Città Teatro, offre una proposta innovativa per il pubblico più giovane, esplorando temi come la paura, il coraggio e la libertà attraverso il linguaggio suggestivo del teatro di figura. Un viaggio nel Paese dei Noncontenti: la trama dello spettacolo. “Rosaluna e i lupi” racconta la storia di Rosaluna, un personaggio che vive nel Paese dei Noncontenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

