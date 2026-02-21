Ladispoli bando 2026 per il contributo affitto | domande online entro il 20 marzo

A Ladispoli, è aperto il bando 2026 per il contributo affitto, con domande da presentare online entro il 20 marzo. La città ha deciso di sostenere le famiglie in difficoltà aiutandole a coprire le spese di affitto. Chi desidera partecipare deve compilare la richiesta digitale seguendo le istruzioni sul sito comunale. Il contributo è destinato ai residenti che hanno bisogno di aiuto per mantenere la propria abitazione. La scadenza si avvicina rapidamente.

Ladispoli 21 febbraio 2026 – È stato pubblicato a Ladispoli il bando per la concessione del contributo integrativo destinato al pagamento dei canoni di locazione per l’annualità 2026. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente online, accedendo con SPID al sito istituzionale, nella sezione “Servizi”, alla voce dedicata alla “Domanda per bonus canone di locazione 2026”. La scadenza fissata è entro le ore 12:00 del 20 marzo 2026. Come presentare la domanda. La procedura è interamente digitale e prevede l’accesso con identità digitale. L’istanza può essere trasmessa soltanto tramite il portale del Comune, seguendo il percorso indicato nella sezione “Servizi” e compilando il modulo online relativo al bonus affitto 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Pagani: aperto il bando per alloggi popolari, domande online entro aprile 2026. ISEE limite 16mila euro.Pagani apre ufficialmente il bando per gli alloggi popolari. Leggi anche: Bando INPS alloggi per pensionati pubblici e familiari: domande online entro il 3 febbraio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premio Città di Ladispoli, pubblicato il bando; Al via la XV edizione del Premio Letterario Nazionale Alsium Città di Ladispoli; Ladispoli, pronto il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile: apertura prevista entro maggio - Quotidiano La; La fortuna bacia Ladispoli, colpo da 10mila euro al Lotto. Premio Città di Ladispoli, pubblicato il bandoLADISPOLI - Ufficialmente aperta la 15esima edizione del premio letterario nazionale Alsium Città di Ladispoli. Si sono infatti aperte le iscrizioni per il 2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino ... civonline.it Al via la XV edizione del Premio Letterario Nazionale Alsium Città di Ladispoli: pubblicato il nuovo bandoIl mondo della cultura torna a guardare verso il litorale laziale. L’Associazione Culturale Solidarietà Sociale ha ufficialmente dato il via alla quindicesima edizione del Premio Letterario Nazional ... terzobinario.it Ladispoli, al via la XV edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium”: pubblicato il nuovo bando - facebook.com facebook