Guardia di finanza bando per 983 allievi marescialli | domande entro il 23 marzo COME PRESENTARE LA DOMANDA

La Guardia di Finanza ha aperto le iscrizioni per il concorso pubblico destinato a 983 allievi marescialli per l’anno accademico 20262027. Le domande devono essere presentate entro il 23 marzo e riguardano il 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. La procedura di candidatura è disponibile online e prevede il rispetto di specifiche modalità di presentazione.

La Guardia di Finanza ha indetto, per l'anno accademico 20262027, i l concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. I posti disponibili I 983 posti sono così suddivisi: 923 posti per il contingente ordinario, di cui: 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 60 posti per il contingente di mare, così ripartiti: 30 per la specializzazione...