Venezia furto di superalcolici usando un mattone nel cuore della notte | ladro nei guai

Un uomo a Marghera ha tentato di derubare un negozio di notte usando un mattone per rompere la porta. La rapina è stata scoperta quando il proprietario ha sentito il rumore e ha chiamato la polizia. Il ladro ha cercato di scappare con alcune bottiglie di superalcolici, ma è stato fermato poco dopo. La scena si è svolta in piena via, davanti agli occhi di diversi passanti. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

Furto aggravato e arresto nella notte a Venezia: un uomo di nazionalità straniera è stato fermato dalla Polizia dopo aver infranto la porta di un negozio a Marghera e aver tentato la fuga con della merce rubata. L’intervento è avvenuto nella notte di sabato 21 febbraio, quando gli agenti sono stati allertati da una segnalazione al 113. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio che la Questura di Venezia sta intensificando a livello provinciale per contrastare i fenomeni criminali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Roma, anziana si sveglia nel cuore della notte trova ladro in casaNel rione Monti a Roma, un'anziana donna si è svegliata nel cuore della notte trovandosi faccia a faccia con un ladro nel proprio appartamento.

Furto in gioielleria nel cuore della notte: al vaglio le telecamere della zonaNella notte, una gioielleria nel centro di Ostuni è stata violata da individui che hanno forzato l'ingresso, tentando di rubare preziosi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: QUESTURA DI VENEZIA* : FURTO AGGRAVATO A MARGHERA, ARRESTATO UN UOMO PER IL FURTO DI SUPERALCOLICI IN UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE; Rompe a porta di un supermercato con un mattone e ruba diverse bottiglie di alcolici; Blitz a Marghera: Polizia di Stato arresta il presunto autore di un furto con bottiglie e un mattone.

Furto all'Abaco di via Jesolo, ladri scassinano la porta d'ingresso e svuotano la cassaforte: rubati 10mila euro in monetineSAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - Furto all'Abaco e incendio probabilmente doloso di un'auto in sosta. È stata una notte movimentata, che ha richiesto l'intervento di vigili del fuoco e di carabinieri (in ... ilgazzettino.it

Venezia - Furto sventato in un appartamento a Musile, il proprietario dell’abitazione scopre il ladro che lo aggredisce e lui si difende. È scoppiata così una violenta lite tra i due, a suon di pugni e calci. E ad avere la peggio è stato un cittadino marocchino, autor - facebook.com facebook