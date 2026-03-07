Il Como di Cesc Fabregas ha schierato Alex Valle come terzino, un giocatore che ricorda Jordi Alba per stile e caratteristiche. Valle si è distinto fin dalle prime partite della stagione, mostrando rapidità e precisione nella fase offensiva e difensiva. La squadra lombarda si trova attualmente tra le sorprese del campionato di Serie A 202526, attirando l’attenzione degli appassionati.

Il Como di Cesc Fabregas, autentica rivelazione di questa serie A 202526, ha davvero tra le mani un potenziale top europeo? Un quesito a nostro avviso assai interessante. Ebbene sì, stiamo parlando del terzino sinistro Alex Valle, il terzino che a nostro modo di vedere ricorda un po' Jordi Alba, specie per la spinta e la capacità di 'volare' sulla fascia, con leggerezza e determinazione. Ma andiamo per ordine e stiliamo una breve analisi in merito. Álex Valle è uno di quei profili che attirano l'attenzione anche senza rumore. Arrivato al Como di Fabregas con la discrezione dei talenti veri, il terzino sinistro spagnolo sta rapidamente diventando uno dei prospetti più intriganti del calcio europeo.

© Danielebartocciblog.it - Como: il talento di Alex Valle, terzino che ricorda Jordi Alba

