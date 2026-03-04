Como-Inter le pagelle | che talento Caqueret 6,5 Pio il peggiore da 5

Durante la partita tra Como e Inter, il centrocampista Caqueret si è distinto con un voto di 6,5 grazie alla sua prova solida e tecnica, mentre Pio è stato valutato con 5, come il peggiore in campo, a causa di una prestazione deludente. L’attaccante nerazzurro ha giocato in isolamento, soffrendo la marcatura dei difensori di casa, mentre Frattesi ha faticato a incidere sulla gara.

Il giovane attaccante nerazzurro gioca isolato e finisce stritolato dai difensori comaschi, prova negativa come quella di Frattesi che combina poco. Insufficiente Valle che cestina un'occasione facile, bene J.Martinez.