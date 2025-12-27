Bright parla dell’Inter Miami | Tutto è iniziato con un messaggio ricevuto su Instagram devo ancora realizzare veramente quello che è accaduto Adesso gioco con Messi Busquets e Jordi Alba

Bright racconta l’esperienza all’Inter Miami: «Tutto è iniziato con un messaggio su Instagram, devo ancora realizzare.» Nell’agosto 2020, in piena pandemia, Yannick Bright ha preso la decisione che gli ha cambiato la vita: lasciare l’Arconatese in Serie D per trasferirsi negli Stati Uniti, conciliando calcio e studio. Cinque anni dopo, è campione MLS con l’Inter . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bright parla dell’Inter Miami: «Tutto è iniziato con un messaggio ricevuto su Instagram, devo ancora realizzare veramente quello che è accaduto. Adesso gioco con Messi, Busquets e Jordi Alba»

