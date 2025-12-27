Bright racconta l’esperienza all’Inter Miami: «Tutto è iniziato con un messaggio su Instagram, devo ancora realizzare.» Nell’agosto 2020, in piena pandemia, Yannick Bright ha preso la decisione che gli ha cambiato la vita: lasciare l’Arconatese in Serie D per trasferirsi negli Stati Uniti, conciliando calcio e studio. Cinque anni dopo, è campione MLS con l’Inter . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bright parla dell’Inter Miami: «Tutto è iniziato con un messaggio ricevuto su Instagram, devo ancora realizzare veramente quello che è accaduto. Adesso gioco con Messi, Busquets e Jordi Alba»

Leggi anche: Usa, l’Inter Miami vince la MLS Cup 2025! Messi festeggia il titolo e spiega: «Portare il club in vetta era la sfida. Busquets e Alba? Meritano questo finale. Qui trasferte da 7 ore!»

Leggi anche: Inter Miami, trovato l’erede di Jordi Alba: in arrivo l’esterno ex Real Madrid

