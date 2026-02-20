Novara commercio abusivo nella zona della stazione | intervento dei vigili

A Novara, oggi, venerdì 20 febbraio, la polizia locale ha scoperto un commercio abusivo vicino alla stazione. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi prodotti, tra cui spezie e pesce affumicato, esposti senza autorizzazione. Durante il blitz, sono stati trovati anche alimenti scongelati e merce senza etichetta. L’intervento ha portato al ritiro della merce e a sanzioni per i responsabili. L’operazione si inserisce in una serie di controlli mirati in zona.

Prodotti alimentari e non solo sequestrati dalla polizia locale.É successo oggi, venerdì 20 febbraio, a Novara, dove gli agenti della municipale hanno effettuato un controllo nella zona della stazione, sequestrando diversi prodotti, tra cui alcuni alimenti come spezie e pesce affumicato, per.