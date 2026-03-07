Comitati in bicicletta contro i veleni di Porto Marghera

Sabato 7 marzo l'iniziativa del coordinamento "no inceneritori", che riunisce i gruppi contrari alla costruzione di nuovi impianti e alla combustione di rifiuti Gli attivisti del coordinamento "no inceneritori” si sono mobilitati nella giornata di sabato 7 marzo per contestare «i veleni di Porto Marghera» e portare l'attenzione sulla necessità di uno sviluppo slegato dai combustibili fossili. Alla manifestazione ha partecipato un centinaio di persone, muovendosi in bicicletta. La connessione tra «i veleni vecchi e nuovi di Porto Marghera e la logica della guerra» è diretta, secondo i comitati: «Tutti i cicli produttivi continuano a essere basati sull’uso di combustibili fossili, e stanno in piedi solo grazie allo sfruttamento indiscriminato del territorio, scaricando tutti i costi sull’ambiente e sul lavoro». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

«Legge speciale e porto Marghera, Venezia dimenticata dalla giunta regionale» | VIDEOFlash mob della Cgil con una serie di ironici "pacchi" per chiedere più attenzione per la città metropolitana.

A Porto Marghera la più lunga pipeline sotterranea d’Italia per il trasferimento di oli vegetali | VIDEOÈ stata inaugurata oggi a Porto Marghera la nuova pipeline sotterranea per il trasporto di oli vegetali che mette in connessione diretta l’impianto...