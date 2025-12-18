A Porto Marghera la più lunga pipeline sotterranea d’Italia per il trasferimento di oli vegetali | VIDEO

A Porto Marghera è stata inaugurata la più lunga pipeline sotterranea d’Italia dedicata al trasferimento di oli vegetali. Un progetto innovativo che collega direttamente l’impianto di Cereal Docks con il deposito costiero, migliorando efficienza e sostenibilità. Questa infrastruttura rappresenta un importante passo avanti per il settore, garantendo un trasporto più sicuro e rapido, e rafforzando la posizione di Porto Marghera come hub logistico di eccellenza.

È stata inaugurata oggi a Porto Marghera la nuova pipeline sotterranea per il trasporto di oli vegetali che mette in connessione diretta l'impianto produttivo di via Banchina Molini di Cereal Docks, dove avviene lo sbarco del prodotto via nave, e il deposito costiero di via Righi, in cui è.

