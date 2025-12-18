Legge speciale e porto Marghera Venezia dimenticata dalla giunta regionale | VIDEO

La città di Venezia si trova al centro di un acceso dibattito, con il porto di Marghera e le sue criticità che emergono tra promesse e mancate risposte. La Cgil di Venezia ha organizzato questa mattina un presidio e un flash mob ironico a Palazzo Ferro-Fini, evidenziando la percezione di una regione che sembra aver dimenticato una delle sue zone più strategiche e vulnerabili.

Presidio e "flash mob" ironico della Cgil di Venezia questa mattina a Palazzo Ferro-Fini, dove il nuovo presidente della regione Veneto Alberto Stefani ha presentato le linee guida del suo mandato al consiglio regionale. Con una serie di simbolici pacchi natalizi, con scritte le richieste.

