Rinnovo Vlahovic la punta ha un accordo con il Milan? Romano fa il punto della situazione sull’attaccante serbo Quando la decisione sul suo futuro

Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sul possibile rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus e sulle voci riguardanti un interessamento del Milan. L’articolo analizza la situazione attuale dell’attaccante serbo e le prospettive future, con particolare attenzione alle decisioni in corso e alle trattative in corso tra le parti coinvolte.

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, la punta ha un accordo con il Milan? Romano fa il punto della situazione sull’attaccante serbo. Quando la decisione sul suo futuro Rinnovo Vlahovic, le precisazioni di Fabrizio Romano sull’attaccante bianconero. Nessun accordo con il Milan, ma spuntano Bayern Monaco e Barcellona. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi in orbita bianconera, complice la situazione contrattuale che lo vede in scadenza con la Juventus. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha voluto fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna, che parlavano di un accordo già blindato tra il centravanti serbo e il Milan. Sebbene il gradimento dei rossoneri sia storico, la realtà dei fatti appare più sfumata e complessa rispetto a quanto raccontato oltre confine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Milan, il punto sul rinnovo del contratto per quattro giocatori: la situazione attuale Leggi anche: Rinnovo Vlahovic, Moretto fa il punto della situazione. Svelata la problematica principale: una big alla finestra attende la svolta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Vlahovic Il rinnovo Quando me lo offrono, firmo Juventus, Vlahovic pensa già al rientro e punta il Sassuolo. Ma il futuro resta incerto - Dusan Vlahovic ha già iniziato da giorni l'iter di recupero successivo all'operazione e cerca di stare al fianco della squadra quando. tuttomercatoweb.com

Pagina 1 | Vlahovic, c'è una cosa che ha colpito la dirigenza Juve. E cosa può cambiare tra futuro e rinnovo - L'intervento a Londra e subito l'iter per il recupero: il rientro è fissato per la primavera. msn.com

Rinnovo Vlahovic, l’annuncio ribalta tutto: tifosi della Juventus increduli https://bit.ly/48J12tL - facebook.com facebook

Rinnovo a stento per Vlahovic La situazione attuale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.