Conte perde anche Neres ma tira un sospiro di sollievo | trauma distorsivo alla caviglia Come sta e quando torna

Nel match contro la Lazio, David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. Tuttavia, gli esami hanno escluso gravi danni, e il giocatore sta seguendo un percorso di recupero. Restano da valutare i tempi di recupero precisi, ma si tratta di un infortunio che, se gestito correttamente, potrebbe permettere un ritorno in campo in tempi ragionevoli.

C'era ansia e preoccupazione in casa Napoli dopo l'infortunio di David Neres nel match contro la Lazio. Il calciatore brasiliano è stato sostituito al 69esimo per un infortunio alla caviglia (al suo posto è entrato Mazzocchi, poi espulso) e ha subito messo in apprensione la panchina del Napoli e in particolare Antonio Conte. L'esito degli esami ha però permesso al club campano di tirare un sospiro di sollievo: " Trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge in fondo al comunicato diffuso dal Napoli. Nessuna lesione, nessuna frattura: solo una distorsione.

