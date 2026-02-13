Teenager indiano trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo: Project Jeans combatte spreco tessile e ipotermia Nelle strade di Delhi, dove le temperature invernali possono scendere fino a 5 gradi Celsius, centinaia di persone senza dimora affrontano ogni notte una battaglia silenziosa per la sopravvivenza. Un ragazzo di 16 anni, Aamir Khan, ha deciso di riutilizzare i jeans usati per creare sacchi a pelo riscaldanti, rispondendo alla crescente emergenza freddo tra i senzatetto. La sua iniziativa, chiamata Project Jeans, si distingue per aver coinvolto anche altri giovani del quartiere

Nelle strade di Delhi, dove le temperature invernali possono scendere fino a 5 gradi Celsius, centinaia di persone senza dimora affrontano ogni notte una battaglia silenziosa per la sopravvivenza. Ma è proprio in questa metropoli, teatro di contrasti estremi tra ricchezza e povertà, che un giovane studente ha trovato una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria per affrontare due emergenze globali: lo spreco tessile e l’ipotermia tra i senzatetto. Nirvaan Somany aveva solo 16 anni quando ha lanciato Project Jeans – Blue to Green, un’iniziativa che trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo per persone che vivono per strada. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Teenager indiano trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo: Project Jeans combatte spreco tessile e ipotermia

Questa sera, in un laboratorio di ricamo e cucito, si dà nuova vita ai jeans vecchi.

Addio a jeans e gonne: il cambio di stagione invita a rinnovare il proprio stile senza dover necessariamente acquistare nuovi capi.

Contenuti correlati

La start up di questo ragazzo indiano trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo per i senzatettoIn un Paese dove l’acqua è una risorsa sempre più scarsa e gli inverni possono essere durissimi per chi vive in strada, anche un gesto quotidiano come buttare via un vecchio paio di jeans può avere ... greenme.it

Paola Tienforti. The Black Eyed Peas · My Humps. Non è denim. Non è felpa. È il punto d’incontro perfetto . Questo outfit gioca con i contrasti e li rende armonia: morbido dove serve, deciso dove conta. La giacca mix felpa e jeans s - facebook.com facebook