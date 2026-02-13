Teenager indiano trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo | Project Jeans combatte spreco tessile e ipotermia

Un ragazzo di 16 anni, Nirvaan Somany, ha deciso di riutilizzare i jeans usati per creare sacchi a pelo riscaldanti, rispondendo alla crescente emergenza freddo tra i senzatetto. La sua iniziativa, chiamata Project Jeans, si distingue per aver coinvolto anche altri giovani del quartiere

Nelle strade di Delhi, dove le temperature invernali possono scendere fino a 5 gradi Celsius, centinaia di persone senza dimora affrontano ogni notte una battaglia silenziosa per la sopravvivenza. Ma è proprio in questa metropoli, teatro di contrasti estremi tra ricchezza e povertà, che un giovane studente ha trovato una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria per affrontare due emergenze globali: lo spreco tessile e l’ipotermia tra i senzatetto. Nirvaan Somany aveva solo 16 anni quando ha lanciato Project Jeans – Blue to Green, un’iniziativa che trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo per persone che vivono per strada. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

