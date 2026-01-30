In Italia, sempre più case editrici adottano il print on demand, una tecnologia che permette di stampare un singolo libro quando c’è una richiesta. Questo metodo riduce gli sprechi e abbassa i costi, rendendo l’editoria più sostenibile. Ora, le piccole case o gli autori emergenti possono pubblicare senza dover ordinare grandi tirature, evitando così rimanenze di magazzino e carta sprecata. La stampa su richiesta si sta diffondendo anche tra le librerie e le piattaforme online, che trovano in questa soluzione un modo più flessibile di offrire i libri

Il print on demand (POD), ovvero la tecnologia che consente di stampare libri anche in una sola copia su richiesta, è una delle possibili risposte alle domande del mercato editoriale. Nato per soddisfare le esigenze del self-publishing, ha conquistato un ruolo centrale anche nell’editoria tradizionale, trasformandosi in un alleato indispensabile per affrontare le sfide del settore. In Italia, il POD ha iniziato a diffondersi grazie a Lampi di Stampa, società nata dalla collaborazione tra Messaggerie Libri S.p.A. e Rotomail S.p.A., che dal 2013 ha introdotto questo servizio anche sul mercato dell’editoria tradizionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La tecnologia di stampa che può rendere sostenibile l’editoria

Approfondimenti su Print On Demand

In un contesto di crescita della popolazione anziana, la tecnologia può contribuire a rendere la casa più sicura e accessibile per tutti.

Il deputato di Italia Viva, Borghi, esprime solidarietà alle redazioni di La Repubblica e La Stampa in risposta all’attacco subito dall’ambasciata russa in Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Print On Demand

Argomenti discussi: Come funziona la stampa 3D e perché è sostenibile; Le proposte mirano alla tecnologia di stampa 3D per rafforzare le leggi dello stato di Washington contro le armi fantasma; La stampante 3D per produrre farmaci galenici e personalizzare le cure; Barrette multistrato e altre delizie: la nuova frontiera del cibo stampato in 3D.

Stampa 3D in ospedale: benefici, limiti e requisiti per usarla davveroStampa 3D in ospedale: modelli per chirurgia, consenso e training. Benefici, workflow, costi e vincoli regolatori. agendadigitale.eu

Tecnologia 3D per la produzione di farmaci personalizzatiL'Azienda Ospedale Università di Padova ottiene un altro record di prestigio. Il reparto di Farmacia diretto dalla dottoressa Francesca Venturini è il primo presidio ospedaliero d'Italia ad avvalersi ... padovaoggi.it

Per la prima volta nel mondo della stampa 3D, non devi più preoccuparti del posizionamento degli oggetti sul piano di stampa. Grazie alla tecnologia Auto-Position e Auto-Print di 3DPRN, la stampante gestisce automaticamente la coda di stampa, ottimizzand - facebook.com facebook