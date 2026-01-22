Lo scorso novembre, tre uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare in una casa a Berra. A seguito di un’indagine accurata, i carabinieri hanno identificato e denunciato alla Procura tre persone di età compresa tra 28 e 44 anni. Questa operazione evidenzia l’efficacia delle attività investigative svolte per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza della comunità.

Lo scorso lunedì i carabinieri della stazione di Berra, a conclusione di mirata attività investigativa, hanno individuato e denunciato alla Procura estense tre uomini (44, 29 e 28 anni) che lo scorso novembre si erano introdotti illecitamente all’interno di un’abitazione. Quella casa, in quel momento temporaneamente disabitata, avrebbe potuto fruttare un bel bottino ad un 44enne che aveva approfittato dell’assenza del proprietario, che si trovano spesso all’estero. L’uomo aveva prima svolto un sopralluogo accurato scoprendo la presenza di diversi oggetti di valore, tra cui due automobili con targa straniera e un quad, e quindi aveva deciso di portare con sé altri due soggetti per convincerli, fingendosi il proprietario delle stesse, a comprare le due auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colti sul fatto mentre rubano in casa: tre denunce

