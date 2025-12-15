Blitz della polizia locale | preso il piromane di Campanelle è un giovane triestino

La polizia locale ha catturato un giovane triestino responsabile di una serie di incendi nella zona di Campanelle. Gli ultimi due roghi, avvenuti nella notte del 15 dicembre a Borgo San Sergio, hanno portato all’arresto, grazie a un blitz che ha svelato il responsabile di questi atti dolosi.

Gli sono stati fatali gli ultimi due roghi, quelli appiccati nella zona di Borgo San Sergio nella notte di oggi 15 dicembre. Il Nucleo di polizia giudiziaria ha arrestato un triestino tra i 30 e i 40 anni ritenuto responsabile della raffica di incendi scoppiati nella zona di Campanelle dove, con.