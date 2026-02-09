Velia e Giacomo Dove e quando vedere il nuovo progetto dell' Anppia dedicato a Matteotti e sua moglie

L’Anppia annuncia le prime date del progetto “Velia e Giacomo”. Si tratta di un nuovo evento dedicato a Matteotti e sua moglie, che si terrà in diverse province italiane. La presentazione si apre ad Ancona, dove i partecipanti potranno scoprire di più sulla storia di queste figure e sul lavoro dell’associazione. Per ora, le date sono ancora poche, ma l’obiettivo è portare questa iniziativa in tutta Italia.

ANCONA – L’Anppia, Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, annuncia le prime date provinciali del progetto “Velia e Giacomo”. Un’iniziativa nata dall’Anppia nazionale per ricordare Giacomo Matteotti a cento anni dal suo tragico assassinio, e sua moglie Velia Titta11-13.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Velia Giacomo Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere Juventus Play è il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all'universo bianconero. Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere – VIDEO Juventus annuncia il lancio di Juventus Play, il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato ai tifosi bianconeri. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Velia Giacomo Argomenti discussi: Incontro sulla figura di Galvano Della Volpe; Domenica musei gratis per tutti, da Napoli a Caserta: tutte le meraviglie da vedere in Campania; Domenica al Museo, gratis il 1° febbraio in Campania: tutti i siti. Velia e Giacomo, la mostra. Matteotti e il grande amore’Velia e Giacomo’, la storia intima e degli affetti tra Giacomo Matteotti e la moglie Velia Titta, poetessa e romanziera italiana. A 100 anni dalla morte di Matteotti, l’Istituto Alcide Cervi, a ... ilrestodelcarlino.it Giacomo Matteotti e Velia Titta, il racconto delle lettere d’amoreNell’ambito di Poesia Festival, A un anno dal centenario della morte, la figura di Giacomo Matteotti viene ricordata domani sera sul palcoscenico del Teatro di Kia a Marano sul Panaro, ore 21, insieme ... ilrestodelcarlino.it #teatro Al teatro Teatro ZTN di Napoli, nei pressi di Piazza Dante, nei giorni 24 e 25 gennaio è andata in scena 106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista, pièce scritta e diretta da Sergio Angelo Notti. Lo spettacolo si propone di commemorare la facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.