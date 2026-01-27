Un cavallo imbizzarrito è stato avvistato nel pomeriggio di sabato nel Parco delle Groane, suscitando momenti di apprensione tra le località di Limbiate, Solaro e Cesate. L’allarme, però, si è poi risolto senza conseguenze.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Trenord rafforza in modo significativo il servizio ferroviario. Un lunedì di sangue a Rogoredo, a pochi passi dal cosiddetto “bosco della droga” di. Un giovane di circa 20 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in una. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cavallo imbizzarrito nel Parco delle Groane: paura tra Limbiate, Solaro e Cesate, ma l’allarme rientra presto

Approfondimenti su Parco delle Groane

Nel parco delle Groane, nel Milanese, si è verificato un episodio con un cavallo imbizzarrito, che ha provocato un allarme domenicale.

Nelle vicinanze di Solaro e Limbiate, i Vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un allarme incendio, che si è rivelato essere in realtà il tradizionale falò di Sant’Antonio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Parco delle Groane

Argomenti discussi: C'è un cavallo imbizzarrito nel parco, scatta l'allarme nel Milanese: l'animale poi torna da solo; C'è un cavallo imbizzarrito nel parco, scatta l'allarme in Brianza: l'animale poi torna da solo; 'C'è un cavallo imbizzarrito nel parco', scatta l'allarme nel Milanese: l'animale poi torna da solo; Incendio in via Plana, evacuato palazzo: 22 persone soccorse e 4 in ospedale (tra cui 2 bambine).

Cavallo in fuga nel parco delle Groane: si mobilitano i soccorsi, poi torna a casa da soloMobilitazione nel weekend nel parco delle Groane e della Brughiera Briantea per la segnalazione ... msn.com

C'è un cavallo imbizzarrito nel parco, scatta l'allarme nel Milanese: l'animale poi torna da soloIl caso dopo che a una giovane cavallerizza era scappato il cavallo. La mobilitazione e l'allarme rientrato in meno di un'ora ... milanotoday.it

Cavallo imbizzarrito nel Parco delle Groane: allarme fra Solaro, Cesate e Limbiate - facebook.com facebook