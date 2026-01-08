Perché nel parco delle Groane verrà abbattuta una zona boschiva

Nel parco delle Groane, a Seveso Altopiano, una porzione di area boschiva sarà prossimamente abbattuta. La decisione è stata presa per motivi legati a interventi di manutenzione e sicurezza, nel rispetto delle normative ambientali. L’intervento mira a garantire la tutela del territorio e la gestione sostenibile dell’area, minimizzando l’impatto sull’ecosistema e favorendo un miglior equilibrio tra attività umane e natura.

A Seveso Altopiano, all'interno del parco delle Groane, una zona boschiva verrà tagliata nei prossimi giorni. L'intervento è stato programmato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di migliorare l'area forestale comunale, nei pressi di via Vicenza.Il taglio degli alberi Come ha spiegato.

