Sono stati rilevati segnali radio misteriosi e attività sospette nelle ultime settimane, con alcuni raid che hanno coinvolto il territorio iraniano. Si indaga su chi possa essere responsabile di quei codici numerici trasmessi via radio e dei movimenti militari nella regione. La questione rimane aperta tra possibili operazioni reali o tentativi di depistaggio, in un quadro che richiama precedenti storici di attività clandestine.

Una sequenza di numeri captabili via radio, messaggi in lingua Farsi diretti verso l’Iran. La trasmissione è iniziata in contemporanea con i raid di Israele e Usa, una coincidenza non casuale. Infatti, il segnale è stato poi contrastato in modo efficace a partire dal 5 marzo, una conferma indiretta di un’attività «anomala». A rivelarne l’esistenza sulla piattaforma X Roberto, un radioamatore milanese, nickname Shortwave Observer, appassionato delle Number Stations, le stazioni che trasmettono segnali di intelligence di alcuni Paesi. «Erano le tre di notte e sono stato allertato da TJ, un ex ufficiale della RAF, uno specialista scrupoloso. Da quel momento ho iniziato a cercare e solo successivamente l’ho trovata». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quei segnali misteriosi lanciati via radio, l'attività anomala e i raid in Iran. Chi c'è dietro i codici numerici diretti a Teheran?

