Il settore dell’autotrasporto sta affrontando le conseguenze della crisi energetica internazionale, con aumenti nei costi dei carburanti dovuti alle tensioni in Iran e ai conflitti globali. La situazione si riflette immediatamente sui costi operativi delle aziende di trasporto, mentre le difficoltà derivano direttamente da queste tensioni. La questione riguarda specificamente gli autotrasportatori, che non possono essere considerati responsabili di questa pressione.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Il conflitto in Iran e le tensioni internazionali stanno già producendo effetti diretti sul costo dei carburanti, con ricadute pesanti sul settore dell’autotrasporto. CNA Fita lancia l’allarme per l’aumento dei prezzi alla pompa che rischia di mettere in difficoltà migliaia di imprese del comparto. “L’aumento dei prezzi si traduce in oltre 2.400 euro in più all’anno per un mezzo pesante che percorre circa 100mila chilometri – osserva Antonio Peruzzi, presidente di CNA Fita Arezzo –. Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero proseguire, il costo aggiuntivo potrebbe arrivare fino a 13mila euro l’anno per ogni singolo automezzo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna, il peso della crisi energetica internazionale non può essere scaricato sugli autotrasportatori

Il caro gasolio spaventa gli autotrasportatori, Cna: "Fino a 2400 euro in più all'anno per ogni camion"L'associazione di categoria: "Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro.

