CMLL | Persephone batte Mercedes Moné e vince il titolo femminile CMLL

Nella serata a Città del Messico, Persephone ha sconfitto Mercedes Moné e si è laureata campionessa femminile CMLL. La lotta si è conclusa con la vittoria di Persephone, che ha ottenuto il titolo, lasciando Mercedes Moné senza la cintura. La sfida ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno assistito a un risultato inatteso.

Ciò che è successo a Città del Messico stanotte ha dell'incredibile, Mercedes Moné ha perso l'ennesimo titolo. Durante il main event di CMLL Night of the Amazonas, svoltosi nella notte del 6 Marzo, Mercedes Moné ha difeso uno tra i più importanti titoli conquistati negli ultimi mesi, quello di campionessa mondiale femminile della CMLL messicana. La sua sfidante è stata uno dei pilastri della scena femminile, Persephone. Ad uscirne vittoriosa col titolo alla vita è stata proprio quest'ultima ed il risultato ha reso felici ma molti fan della disciplina presenti all'arena poiché l'idola di casa ha messo fine al regno del terrore di Mercedes almeno per quanto riguarda la CMLL.