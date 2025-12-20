AEW | Mercedes Moné perde a sorpresa un altro titolo a Collision

Nell'ambito di AEW Collision, si è verificata una sorprendente variazione di titolo. Mercedes Moné ha perso un altro riconoscimento durante l'evento, lasciando spazio a nuove dinamiche. Alex Windsor ha conquistato la cintura con un roll-up inaspettato, rispondendo all’open challenge della campionessa. Questo episodio segna un momento importante nel panorama del wrestling, aprendo nuove possibilità per le protagoniste coinvolte.

Alex Windsor conquista la cintura con un roll-up inaspettato, chiudendo il regno della campionessa Alex Windsor risponde all’open challenge di Mercedes Moné. Nella puntata di AEW Collision del 20 dicembre, Mercedes Moné ha lanciato un’open challenge per il RevPro Undisputed British Women’s Championship. A raccogliere la sfida è stata Alex Windsor, che ha poi sorpreso tutti portandosi a casa la cintura. Un match combattuto fino all’ultimo. La Windsor ha preso il controllo nelle fasi iniziali, bloccando Moné in una submission mentre quest’ultima era intrappolata sulle corde del ring. La campionessa ha provato a ribaltare l’inerzia tentando i Three Amigos, ma la sfidante è riuscita a interrompere la sequenza prima che venisse completata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

