AEW | Triplo colpo dal CMLL Hechicero Máscara Dorada e Persephone firmano con la compagnia

La AEW ha annunciato l’ingaggio di tre wrestler dal CMLL: Hechicero, Máscara Dorada e Persephone. Questi accordi consentiranno loro di lavorare sia con la AEW che con il CMLL, consolidando la collaborazione tra le due federazioni. La scelta riflette l’intento di ampliare l’offerta e rafforzare i rapporti nel panorama della lotta libera internazionale.

La AEW ha messo a segno un triplo colpo dal CMLL. Hechicero, Máscara Dorada e Persephone hanno tutti firmato contratti congiunti che permetteranno loro di lavorare attivamente per entrambe le compagnie, rafforzando ulteriormente la partnership tra la federazione di Tony Khan e il Consejo Mundial de Lucha Libre. Gli annunci del CMLL Informa e di Tony Khan. Durante l'edizione del CMLL Informa del 14 gennaio 2026, la federazione messicana ha confermato la firma di Máscara Dorada e Persephone. Poco dopo, Tony Khan ha completato la tripletta annunciando su X anche Hechicero: "Hechicero is All Elite".

