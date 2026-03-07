Clowneria sociale Così l’arte di strada diventa filosofia

Oggi ad Albiano Magra il circo fa il suo ingresso con uno stage dedicato alla giocoleria e alla scoperta del clown interiore. La scuola Tap Dancing si trasforma in un palcoscenico di arte di strada, offrendo un'occasione per i partecipanti di esplorare nuove espressioni artistiche. L'evento mira a coinvolgere il pubblico in un'esperienza che unisce divertimento e creatività senza particolari riferimenti a circostanze o protagonisti specifici.

Il circo approda ad Albiano Magra. Oggi la danza lascia spazio alla giocoleria: la scuola Tap Dancing si trasformerà in un vero e proprio scenario circense grazie allo stage ‘Trova il clown dentro di te’. A guidare i partecipanti in questa avventura sarà Alessandro Frediani, in arte Mr. Fred, un professionista che ha fatto del sorriso la sua missione. Con un passato da ‘Dottor Coriandolo’ nei reparti pediatrici e una lunga esperienza come artista di strada, Frediani porterà ad Albiano la sua filosofia: il circo come spazio non competitivo dove crescere, socializzare e, soprattutto, divertirsi. Cosa si farà in pista? Non sarà una semplice lezione, ma un’immersione totale nelle discipline della pista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

