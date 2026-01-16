Scatti di cuore e fatica Così lo sport diventa arte

Da quasi cinquant’anni, la «piscina di Settimo» rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di sport e benessere. Fondata nel 1977 da Remo Sacchi, la DDS ha ampliato la propria offerta, diventando un centro sportivo che combina passione, impegno e attività di qualità. Un luogo in cui ogni momento di fatica e ogni scatto di cuore si trasformano in un’esperienza di crescita personale e salute.

Da quasi cinquant'anni ormai la «piscina di Settimo», come rispondono ancora oggi al telefono quelli della DDS, il centro sportivo fondato nel 1977 da Remo Sacchi, non è più solo la piscina di Settimo. E' infatti la base operativa del DDs triathlon team, il centro di allenamento per la formazione triatleti elite fondata da Simone Diamantini e Fabio Vedana. Un'officina dello sport dove mattone dopo mattone, allenamento dopo allenamento, gara dopo gara si costruiscono sogni che non rimangono sospesi nell'aria. Sogni che sono diventati «scatti» che fermano gli attimi e la quotidianità di passione e di fatica di atleti che nuotano, corrono e pedalano cioè che fanno triathlon.

