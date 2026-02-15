Clerici batte De Filippi e in Rai si esulta | Momento storico C'è posta per te battuto per la prima volta
Antonella Clerici ha vinto il duello televisivo contro Maria De Filippi, conquistando un record per Rai: il programma The Voice Kids ha superato C'è posta per te, che da anni domina gli ascolti. La vittoria della conduttrice di Rai1 ha sorpreso molti addetti ai lavori, soprattutto perché per la prima volta il suo show ha superato il concorrente storico di Mediaset. Fonti della Rai festeggiano questo risultato, considerandolo un momento importante per la rete pubblica.
