Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot resta leader Vittozzi e Wierer stabili

La stagione della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima tappa di nove previste. La classifica generale si basa su 21 gare e vede ancora Jeanmonnot in testa, mentre Vittozzi e Wierer mantengono le posizioni di rilievo. La competizione prosegue con le prossime tappe in programma nei mesi a venire.

1. Lou Jeanmonnot (Francia) 130 2. Julia Simon (Francia) 110 3. Camille Bened (Francia) 105 4. Oceane Michelon (Francia) 101 5. Maren Kirkeeide (Norvegia) 90 6. Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 90 7. Amy Baserga (Svizzera) 84 8. Franziska Preuss (Germania) 739. Lisa Vittozzi (Italia) 65 10. Suvi Minkkinen (Finlandia) 59

