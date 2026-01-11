Atletica Matteo Berardo brilla anche sui 200 metri e avvicina il record italiano U18
Matteo Berardo si distingue anche sui 200 metri, avvicinando il record italiano U18. La sua performance si inserisce in un contesto di risultati eccellenti, come quello di Alessia Succo, che ha stabilito un nuovo record italiano U18 nei 60 ostacoli con barriere da 84 centimetri, correndo in 8 secondi. Questi successi evidenziano l’attenzione e l'impegno degli atleti italiani nelle competizioni giovanili di atletica leggera.
In una domenica illuminata dalla splendida prova di Alessia Succo, autrice del nuovo record italiano U18 nei 60hs con barriere assolute da 84 centimetri correndo in 8.26 a Bra, arrivano anche altri riscontri interessanti dai vari meeting nazionali indoor tra cui la conferma ad alti livelli di Matteo Berardo dopo il notevole exploit di ieri nella velocità pura. Il sedicenne lombardo, all’indomani dell’ottimo 6.78 sui 60 metri che gli aveva consentito di eguagliare la miglior prestazione azzurra under 18 con lo stesso tempo firmato da Federico Guglielmi nel 2019 e da Daniele Inzoli nel 2025, ha dimostrato un potenziale notevole anche sui 200 sempre a Padova effettuando un progresso importante di sette decimi e avvicinandosi al primato italiano allievi indoor di Diego Nappi (21. 🔗 Leggi su Oasport.it
