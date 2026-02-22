Indoor rowing Mattia Bergamini scrive la storia | record del mondo sui 6mila metri

Mattia Bergamini ha stabilito il record mondiale di indoor rowing sui 6.000 metri nella categoria 1718 anni PR3 (ID). La gara si è svolta in un impianto di Livorno, dove l’atleta ha migliorato il precedente primato di circa 20 secondi. La sua performance si è resa possibile grazie a mesi di allenamenti intensi e alla determinazione nel raggiungere l’obiettivo. Il suo risultato apre nuove prospettive per il canottaggio giovanile nella città.

Il canottaggio livornese scrive una nuova pagina di gloria internazionale, il tempo si ferma a 22 minuti e 52.8 secondi Nuova pagina di gloria per il canottaggio livornese. Mattia Bergamini, atleta del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei e del progetto Sportlandia, ha stabilito il nuovo record mondiale di indoor rowing nella categoria 1718 anni PR3 (ID), sui 6000 metri fermando il cronometro in 22 minuti 52.8 secondi. Un successo non solo di cronometro, ma il coronamento di un percorso fatto di dedizione, sacrificio e una fermezza psicologica fuori dal comune. Già noto nel panorama nazionale come uno degli atleti più affidabili del settore Pararowing – titolo confermato dalla recente vittoria nel doppio ai campionati italiani in coppia con Giacomo Turini – Bergamini si proietta ora sul tetto del mondo con un primato che ne certifica la crescita tecnica e caratteriale.