Brasile Lula annuncia che metterà il veto a una legge che punta a ridurre la pena di Bolsonaro
Il Brasile è al centro di una forte controversia politica dopo che Lula ha annunciato il veto a una legge approvata dal congresso. La norma, che avrebbe ridotto significativamente la pena di Bolsonaro, solleva questioni di giustizia e istituzioni. La decisione del presidente evidenzia le tensioni interne e il delicato equilibrio tra legalità e politica nel paese sudamericano.
Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato il 18 dicembre che metterà il veto a una legge approvata il giorno prima dal congresso, che prevede una drastica riduzione della pena dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: I deputati brasiliani approvano una legge che punta a ridurre la pena di Bolsonaro
Leggi anche: Brasile, passa alla Camera un ddl per ridurre la pena di Bolsonaro: i legali chiedono gli arresti domiciliari per motivi di salute
Brasile, Lula in Mozambico riceve una laurea honoris causa - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto a Maputo il titolo di Dottor Honoris Causa in Scienza Politica, Sviluppo e Cooperazione Internazionale dall'Università Pedagogica del ... ansa.it
Lula invita Leone XIV in Amazzonia per la COP30, e lui: «Visiterò il Brasile in un momento opportuno» - Papa Leone XIV ha promesso al presidente Lula (che ha visto stamattina in Vaticano) che è sua intenzione visitare presto il Brasile. ilmessaggero.it
#Brasile – Il presidente #Lula avverte #Macron e #Meloni: "Se non si chiude ora l'accordo di libero scambio tra #UE e #Mercosur, non firmeremo mentre io sarò presidente. Aspettiamo questo accordo da 26 anni. L'accordo è più favorevole a loro che x.com
Brasile, il Senato riduce le pene per gli assalti dell'8 gennaio 2023. La misura può favorire Bolsonaro, Lula orientato al veto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.