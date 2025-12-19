Brasile Lula annuncia che metterà il veto a una legge che punta a ridurre la pena di Bolsonaro

Il Brasile è al centro di una forte controversia politica dopo che Lula ha annunciato il veto a una legge approvata dal congresso. La norma, che avrebbe ridotto significativamente la pena di Bolsonaro, solleva questioni di giustizia e istituzioni. La decisione del presidente evidenzia le tensioni interne e il delicato equilibrio tra legalità e politica nel paese sudamericano.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.