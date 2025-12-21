Il Brasile approva la legge pro golpisti | Bolsonaro ai domiciliari già tra due anni Ma Lula | Userò il potere di veto

Il Senato brasiliano ha approvato con 48 voti favorevoli e 25 contrari una legge che riduce le pene per i partecipanti al tentato golpe dell’8 gennaio 2023. La normativa, che prevede anche la possibilità di domiciliari per alcuni imputati, ha suscitato reazioni diverse. Lula ha dichiarato che userà il potere di veto, mentre altri osservatori si interrogano sulle implicazioni politiche di questa decisione.

Con una maggioranza di 48 voti a 25, il Senato brasiliano ha approvato la proposta di legge per abbassare le pene inflitte ai partecipanti al golpe dell'8 gennaio 2023. Il giorno in cui circa un migliaio di manifestanti bolsonaristi invasero il palazzo presidenziale per impedire l'insediamento dell'attuale Presidente Lula, vincitore delle elezioni dell'ottobre 2022. Un episodio che la stessa Corte Suprema ha definito un "vero tentativo di colpo di Stato " orchestrato per mantenere in carica l'allora Presidente Jair Bolsonaro. Proprio l'ex Capo di Stato, condannato a 27 anni di carcere per questi fatti e attualmente detenuto nella caserma della Polícia Federal di Brasilia, è il principale beneficiario di questa nuova legge fortemente voluta dai partiti di centrodestra che controllano i due rami del Congresso brasiliano.

